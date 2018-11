Wohntrends bis 2035 Größer, zentraler, digitaler

Die Menschen strömen in die Städte. Für Gedaschko aber ist klar: „Wir werden es nicht schaffen, zeitnah so viele Wohnungen zu bauen, dass sie alle in der Stadt leben können.“ Deshalb müsse Wohnen auf dem Land attraktiver werden, mit einer besseren Infrastruktur, zum Beispiel der Anbindung von bisher abgehängten Regionen an den öffentlichen Nahverkehr.