Wohnungen Baut sie doch einfach!

„Es gibt nicht die eine Stellschraube, die wir verändern müssen“, stellt Axel Gedaschko gleich zu Beginn der Veranstaltung klar. „Das Problem ist vielmehr, dass in den vergangenen Jahren überall viel zu wenig gedreht wurde.“ Der Neubau in Deutschland stehe inzwischen an der Abbruchkante, warnt der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Gestiegene Zinsen und die teuren, zum Teil unnötigen Baustandards machten vielen Unternehmen den Garaus.