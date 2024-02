Wohnungsbau: „Der Ausblick auf die kommenden Monate ist düster“

Die Stimmung bei den Wohnungsbauunternehmen in Deutschland ist zu Jahresbeginn auf einen historischen Tiefstand gefallen. Das Barometer für das Geschäftsklima gab im Januar von minus 56,9 auf minus 59,0 Punkte nach, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Das ist der niedrigste jemals gemessene Wert. Rasche Besserung ist nicht in Sicht, denn auch die Aussichten für die kommenden Monate werden so schlecht eingeschätzt wie noch nie: Das Barometer für die Erwartungen fiel von minus 64,7 auf minus 68,9 Punkte.