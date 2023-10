Wohnungsbau Diese Grafiken zeigen, warum sich die Wohnungskrise noch verschärfen wird

Während die Zinsen weiterhin die Bautätigkeit hemmen, entspannt sich die Lage bei den Baupreisen. Laut Ifo Institut stiegen die Baupreise von Mai bis August dieses Jahres nur noch um 0,2 Prozent. Die Ifo-Wissenschaftler erklären das so: „Die Konkurrenz um neue Aufträge treibt die Unternehmen vermehrt zu Preiszugeständnissen an die Kunden.“ Auch in den kommenden Monaten gingen die befragten Bauunternehmen von weiter sinkenden Preisen aus, so das Ifo-Institut.