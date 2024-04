Wohnungsbau-Tag Baubranche warnt: Wohnungsmarkt wird zum Nadelöhr für Arbeitsmarkt

Beim Wohnungsbau-Tag in Berlin wollen mehrere Branchenverbände die Bundesregierung dazu bewegen, den Wohnungsbau in Deutschland stärker zu unterstützen. Erwartet werden Bauministerin Klara Geywitz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).



Die Bauindustrie sieht trotz der sinkenden Inflation keinerlei Anzeichen für eine Entspannung der Krise am Wohnungsmarkt. Einige Politiker redeten bereits von Signalen einer Belebung des Wohnungsbaus, dabei sei die Talfahrt noch im vollen Gang, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, der „Augsburger Allgemeinen“ und der „Rheinischen Post“.