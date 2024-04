Wohnungsbautag: „Wohnungspolitik im Elfenbeinturm“: Die Baubranche attackiert die Politik

17 Prozent der Steuereinnahmen entspringen demnach dem Wohnungsbau. Und jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland steht direkt oder indirekt mit der Wohnungsbaubranche in Verbindung. In die Berechnung flossen auch Berufsgruppen wie Steuerberater ein, die sich mit Immobilienthemen beschäftigen. „Die Wirtschaft in Deutschland hängt am Wohnungsbau. Und der hängt am seidenen Faden“, warnt IG-Bau-Chef Feiger.