Behauptung: Einbrecher haben im Dunkeln leichte Beute



Nicht unbedingt. Nach Angaben des BKA für 2017 kam es zwischen 21.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens zu drei von fünf Einbrüchen. Zu diesem Zeitraum wurden aber auch Fälle mit unbestimmbarer Uhrzeit gezählt – etwa wenn die Bewohner übers Wochenende weggefahren oder im Urlaub waren. Auf Monate bezogen wurde 2017 häufiger im Winter eingebrochen als im Sommer – laut BKA-Tatzeitstatistik im Dezember zum Beispiel so oft wie im August und September zusammen. Zur Umstellung von Sommer- auf Winterzeit am Sonntag hatte man deshalb unter Schirmherrschaft von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wieder den „Tag des Einbruchschutzes“ ausgerufen, um mit Beginn der dunklen Jahreszeit über Einbruchschutz zu informieren. Wie das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zuletzt in einer 2017 veröffentlichten Studie über ungeklärte Taten der Jahre 2011 und 2012 in NRW herausfand, glücken Einbrüche allerdings besonders im Hellen - etwa weil die Bewohner dann außer Haus sind. Zudem kommt es auf die Lage der Häuser an.