Wohnungskonzern Razzia bei Immobilienriese Vonovia wegen Korruptionsverdachts

Vonovia sieht sich selbst als Geschädigte und erklärte am Dienstag, „sehr an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert“ zu sein. „Hierbei handelt es sich nach unseren ersten Informationen um einen finanziellen Schaden“, hieß es in der Stellungnahme des Bochumer Dax-Konzerns. Menschen seien ebenso wenig zu Schaden gekommen wie Gebäude.



An der Börse sorgten die Durchsuchungen für Unruhe bei den Anlegern. Die im Leitindex Dax enthaltene Vonovia-Aktie gaben 3,5 Prozent nach.



