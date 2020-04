Wohnungskonzern: Vonovia hält an Gewinnzielen fest

Der Wohnungskonzern hält trotz Coronakrise an seinen Gewinnzielen fest. Glücklicherweise gebe Vonovia seine Jahresziele immer mit einem gewissen Korridor an, sagte Vorstandschef Rolf Buch der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwochausgabe). „Deshalb halten wir Stand jetzt an unserer Prognose fest.“