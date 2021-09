Wohnungskonzern Vonovia wirft Fesseln für Deutsche-Wohnen-Übernahme ab

Den beiden im Leitindex Dax gelisteten Immobilienriesen gehören zusammen rund 550.000 Wohnungen im Wert von mehr als 80 Milliarden Euro, der größte Teil davon in Deutschland. Der Schwerpunkt der Deutschen Wohnen liegt dabei in Berlin, dort bekam der Konzern aber auch heftigen politischen Gegenwind zu spüren. In einem Volksentscheid soll in der Hauptstadt über eine mögliche Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne abgestimmt werden. Hintergrund sind kräftig gestiegene Mieten in den vergangenen Jahren. Buch und Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn wollen gegensteuern – sie bieten der öffentlichen Hand etwa 20.000 der rund 150.000 Einheiten in Berlin zum Kauf an. Für 14.000 Wohnungen gebe es bereits eine Übereinkunft, sagte Buch. Mieterhöhungen sollen in den nächsten fünf Jahren zudem durch die Konzerne gedeckelt werden.



Mehr zum Thema: Mit der Fusion der Dax-Konzerne würde Europas größter Immobilienkonzern entstehen. Welche Folgen hätte das für Investoren und Mieter? Eine Übersicht.