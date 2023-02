Wohnungskrise Diese Grafiken zeigen, warum sich kaum noch jemand eine Immobilie leisten kann

Innerhalb eines Jahres hat die Stimmung am Immobilienmarkt um 180 Grad gedreht. Nach einem jahrelangen Boom mit zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr macht sich Ernüchterung breit. Sogar in einigen bisher so begehrten Großstädten beginnen die Preise für Häuser und Wohnungen zu sinken – teilweise um mehr als zehn Prozent.

Zinswende, Inflation und explodierende Baukosten führen zu einer Neujustierung des Marktes. Wer heute auf der Suche nach Wohneigentum ist, muss sich anders aufstellen als noch vor einem Jahr und noch genauer nachrechnen als ohnehin schon, ob er sich mit dem Kauf nicht übernimmt. Der neue Immobilienatlas der WirtschaftsWoche gibt Antworten darauf, ob sich der Kauf überhaupt noch lohnt, ob Mieten nicht die lukrativere Alternative ist – und wo Kapitalanleger noch mit Wertzuwächsen bei Immobilien rechnen können.