Wohnungsmangel Wie moderne Paare die Wohnungsnot verschärfen

Wie das Vermittlungsportal Immoscout24 in einer Umfrage herausgefunden hat, gibt es immer mehr Paare, die nicht zusammenziehen wollen. So gaben 70 Prozent aller befragten Paare an, dass jeder seine eigene Wohnung behalten wolle. Das hat vor allem ideelle, man könnte auch sagen: zeitgeistige Gründe. Mehr als die Hälfte gab als Begründung an, man wolle den eigenen Freiraum behalten.