Wohnungsmarkt: Berlin erleichtert das Geschäft für Airbnb

DüsseldorfBerliner Bürger können nun ihre Wohnungen zeitlich unbegrenzt an Urlauber vermieten. Allerdings brauchen sie dazu in jedem Fall eine Genehmigung vom zuständigen Bezirksamt. Das ist die Quintessenz aus der Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses zum neuen Zweckentfremdungsverbot-Gesetz, das am 1. Mai in Kraft treten wird.