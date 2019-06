Wohnungsmarkt Vom Ausland lernen: Bloß kein Mietpreisdeckel!

Da die eingefrorenen Mieten auch nicht an die allgemeine Teuerungsrate angepasst wurden und Portugals Währung immer wieder unter hoher Inflation litt, sanken die realen Mieten in dieser Epoche enorm. Viele Mieter zahlten mehr für Strom, Gas und Wasser als für ihre komplette Wohnung. Ab dem Ende der Achtzigerjahre durften die Mieten zumindest mit der Inflation schritthalten, aber bis 2006 blieben die reale Mietpreiserhöhung in den beiden Großstädten verboten. Als Folge davon blieben bis zu dieser Zeit Sanierungen und Modernisierungen des Gebäudebestands weitgehend aus, immer mehr Altstadtwohnungen verfielen, weil den Vermietern das Geld für die Instandhaltung fehlte. Ende der Neunzigerjahre stürzten jährlich rund 20 Häuser in Lissabons Stadtzentrum ein. Zu Beginn dieses Jahrzehnts sollen in Lissabons Innenstadt noch mehrere Zehntausend Wohnungen leer gestanden haben.



Weil der Besitz von Mietwohnungen unattraktiv war, boomte im Gegenzug der Besitz von Eigentumswohnungen. Vermieter zogen es oftmals vor, den Tod der Mieter abzuwarten, um die Häuser abzureißen und durch Bürogebäude zu ersetzen.