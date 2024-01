Wohnungsmarkt: Das große Neubau-Drama

Die regionalen Unterschiede sind groß. In Sachsen gibt es mit einem Anteil von 24,1 Prozent die meisten Neubauwohnungen. Bremen dagegen ist mit einem Anteil von gerade einmal 8,3 Prozent deutlich abgeschlagen. Die stärkste Angebotsreduktion ist in Thüringen zu verzeichnen: Dort liegt der Anteil von Neubauwohnungen mit 22,9 Prozent zwar noch relativ hoch. Innerhalb von drei Jahren ist er aber um 15 Prozentpunkte zurückgegangen. Dieser Rückgang war programmiert, so die Experten von von Poll Immobilien: Das Land Thüringen hatte neue Förderprogramme initiiert. Diese kurbelten die Neubauaktivität in den Jahren 2021 und 2022 vorübergehend an. Danach sank sie wieder.