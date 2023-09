Wohnungsmarkt Deutsche Großstädte: Diese Grafik zeigt, wo Wohnen im Umland teurer wird

19. September 2023

Im Umland von Großstädten wachsen Siedlungen. Doch wie viel günstiger ist der Speckgürtel wirklich? Bild: dpa Bild:

Eine neue Auswertung zeigt: Wer im Umland der Metropolen eine Wohnung sucht, zahlt zwar immer noch deutlich weniger als in den Innenstädten. Doch vor allem in zwei Städten ziehen die Mieten im Speckgürtel stärker an als in den Zentren.