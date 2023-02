Wohnungsmarkt Die versteckte Seite des Mietmarktes

Das Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Eicken ist keine Augenweide, ein Zweckbau aus der Nachkriegszeit, mit vier Etagen. Doch es ist in ordentlichem Zustand und gut angebunden, in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof – dabei trotzdem ruhig gelegen. Mit 7,10 Euro pro Quadratmeter und Monat müssen neu einziehende Mieter in Bestandswohnungen hier im Viertel kalkulieren, zeigen Daten des Internetportals ImmoScout24. Keine einzige der Wohnungen im Nachkriegsbau erreicht dieses Niveau.