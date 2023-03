Wohnungsmarkt Diese drei Grafiken zeigen, wie groß der Mietenwahnsinn wirklich ist

Die Bestandsmieten hingegen, die auch langjährige Mietverhältnisse abbilden, zogen nur relativ wenig an. Meist mussten bestehende Mieter auf Jahressicht nur 1,3 bis 1,5 Prozent mehr zahlen. Erst 2022 nahm die Dynamik etwas zu, mit zuletzt knapp zwei Prozent Mietanstieg. Die vom Statistischen Bundesamt ausgewerteten Bestandsmieten sollen grundsätzlich sowohl Mietverträge von älteren Immobilien als auch solche in Neubauten abdecken. Tendenziell dürften Neubauten in den Daten allerdings unterrepräsentiert sein, weil es für die Statistiker schwieriger ist, solche Mietverhältnisse zeitnah in ihre Stichprobe aufzunehmen.