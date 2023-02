Wohnungsmarkt Die versteckte Seite des Mietmarktes

Eine detailliertere Auswertung, etwa mit dem Mietniveau je nach Dauer des Mietvertrags, lassen aber auch die Daten des Mikrozensus nicht zu. Die Bewertungsspezialisten der Value AG, einem Tochterunternehmen von Hypoport, haben für die WirtschaftsWoche daher für alle deutschen Landkreise den Abstand der aktuellen Marktmieten zu den Bestandsmieten in langlaufenden Mietverträgen geschätzt. Die Bestandsmieten werden dabei aus den früheren Marktmieten errechnet, die dann mit dem Verbraucherpreisindex fortgeschrieben werden. Mehr als eine Schätzung kann das nicht sein. Haben Vermieter die Mieten nie erhöht, zahlen ihre Mieter viel weniger als so simuliert.



Und doch erlaubt die Auswertung spannende Einblicke in besonders stark gespaltene Mietmärkte. Vor allem in Süddeutschland, und hier besonders in Bayern, haben die Neuvertragsmieten die fortgeschriebenen Bestandsmieten weit abgehängt. So müssen neu einziehende Mieter in einer Bestandswohnung in Memmingen – im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben – mit 9,30 Euro je Quadratmeter Kaltmiete kalkulieren. Ein Haushalt, der die gleiche Wohnung schon seit zehn Jahren bewohnt, würde hingegen mit 5,10 Euro Kaltmiete hinkommen. Die Neuvertragsmiete liegt damit 82,4 Prozent über dem langjährigen Bestandsniveau, ein bundesweiter Rekordwert.