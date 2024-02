Wohnungsmarkt „Einige Eigentümer schließen bestimmte Berufsgruppen von Anfang an aus“

Es gibt Möglichkeiten, wenn man denn will. Aber wenn man sich ansieht, was diese Bundesregierung so alles beschließt, bekommt man nicht den Eindruck, dass dort jemand überhaupt etwas Positives für die Immobilienwirtschaft erreichen möchte. Die größten Schwierigkeiten im Neubau hängen alle an der Regierung: zu hohe Kosten, zu viel Bürokratie, zu wenig Kapazitäten bei Unternehmen. Aufgrund der ganzen politischen Weltsituation werden wir aber immer mehr Wohnraum benötigen. Diesen gibt es in Deutschland teilweise auch – aber eben nicht mitten in den Städten, sondern auf dem Land, in strukturschwächeren Gegenden. Auch hier kann man ansetzen und diese Regionen wieder interessant machen.