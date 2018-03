Wohnungsmarkt: Gerichte hebeln die Mietpreisbremse aus – Staat will gegenlenken

In Bayern soll nach dem Willen der Landesregierung die Mietpreisbremse in 138 Städten gelten. Dass der Münchener Wohnungsmarkt angespannt ist und deshalb die Mietpreisbremse in der Stadt mit den höchsten Mieten Deutschlands gerechtfertigt ist, zogen die Richter in München mit keiner Silbe in Zweifel. Aber an der Begründung hapere es, montierten sie.