Wohnungsmarkt „Haushalte sitzen nicht auf gepackten Koffern und warten auf eine neue Wohnung“

Zudem könnte der reine Vergleich von den zu erwartenden Fertigstellungen und der errechneten Nachfrage in die Irre führen. Denn längst nicht jede neu gebaute Wohnung entstehe an einem Ort, an dem sie strenggenommen auch gebraucht würde, so Grade. So würden manche Haushalte in Schrumpfungsregionen, etwa im Osten Deutschlands, keine für sie geeignete Wohnung finden. Obwohl dort grundsätzlich, etwa in Plattenbauten, ausreichend Wohnungen vorhanden sind, bauen sie dann stattdessen in Randlagen neu.



Lesen Sie auch: Wo der Kauf jetzt lohnt – 50 Städte im Check. Der große Immobilienatlas 2024



Das ist individuell nachvollziehbar, mit Blick auf den Markt aber eigentlich unnötig. Solcher Neubau, der rein aus Marktsicht am „falschen Ort“ entsteht, machte laut Empirica Regio zuletzt immerhin 115.000 Einheiten im Jahr aus. Diese müsse man rechnerisch noch auf die errechnete Nachfrage draufschlagen. Würde man den alten Wert einfach für die Zukunft nutzen, würden für 2024 bis 2027 aus 130.000 bis 210.000 nachgefragten Neubauwohnungen im Jahr so schon 245.000 bis 325.000. Der in den kommenden Jahren zu erwartende Neubau würde plötzlich also doch nicht mehr reichen. Und eine rasche Änderung ist nicht absehbar. Bis aus einer genehmigten Wohnung eine fertiggestellte wird, dauert es etwa drei bis fünf Jahre.