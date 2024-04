Wohnungsmarkt Immobilieninvestor Adler Group schreibt erneut Milliardenverlust

Der Verschuldungsgrad (Epra-LTV) kletterte zum Jahresende auf 97,6 (Ende 2022: 74,5) Prozent. Der operative Verlust (FFO 1) lag bei 43 Millionen Euro, im Vorjahr stand noch ein operativer Ertrag von 87 Millionen Euro in den Büchern. Bei den Verkäufen von Immobilien, mit der die Adler Group ihre Schulden drücken will, kam das Unternehmen im vergangenen Jahr zudem nicht so voran wie geplant. „Angesichts des schwierigen Transaktionsmarktumfelds hinken die Veräußerungen jedoch den ursprünglichen Plänen hinterher“, räumte der Immobilien-Konzern ein.