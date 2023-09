Wohnungsmarkt „Wer Immobilien hält, erlebt einen gigantischen Boom“

Ein Grund für die Skepsis der Privatleute könnten allerdings auch die niedrigen Mietrenditen sein. Die Mieten werden politisch immer strenger reguliert. Viele, vor allem ältere Eigentümer sorgen sich daher, wenn jetzt auch noch Austauschpflichten für Heizungen oder Sanierungspflichten zwecks Klimaschutz auf sie zukommen. Lohnt sich Vermieten überhaupt noch?

Viele am Markt haben in den vergangenen zehn Jahren vergessen, dass man in Immobilien investieren muss. Das ist aber doch normal. Das kennt die Wohnungswirtschaft alles. Für Lobbyisten mag es schön sein, jetzt zu jammern und Fördergelder zu fordern. Ich sage: Das ist das Business. In meinem Unternehmen haben wir nie Förderprogramme in Anspruch genommen, schon, weil wir dafür zu schnell sind. Wenn wir einen Bestand kaufen, oft mit hohem Leerstand, dann wollen wir den in 6 bis 18 Monaten revitalisieren: also sanieren und wieder möglichst bald voll vermieten. Wir bilden seit Jahren die gleichen Rücklagen für Instandhaltungen, das läuft so durch. Das reicht – auch, um die Heizung auszutauschen.