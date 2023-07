Wohnungsmarkt Wo Sie sich den Immobilienkauf noch leisten können

Doch vergangenen Zeiten nachzuweinen, hilft niemandem. Zumal der Blick zurück womöglich auch trügerisch ist. So zeigt sich in der Langfrist-Rückschau, dass die Erschwinglichkeit heute sogar besser ist als noch in den 1970er- oder 1980er-Jahren. Im bundesweiten Schnitt mussten Käufer damals mehr als 40 oder sogar 50 Prozent ihres Einkommens für eine Immobilienfinanzierung zu damaligen Kaufpreisen und Kreditzinsen aufbringen. Solche Werte gibt es zwar auch heute, aber nur vereinzelt: In München oder auch Nordfriesland beispielsweise. Im Landkreis Nordfriesland werden die Werte durch teure Immobilien auf der Insel Sylt verzerrt, die aber weniger von den eigentlichen Bewohnern gekauft werden, sondern eher von Bewohnern anderer Landesteile.



Mit ebenfalls fast 50 Prozent Kreditbelastung bezogen aufs Einkommen landet auch Berlin in Sachen Erschwinglichkeit ganz unten. Zwar sind die Kaufpreise von Immobilien hier viel günstiger als in München. Doch weil zugleich auch die Einkommen relativ niedrig sind, ist der Kauf trotzdem für weite Teile der Bevölkerung nicht zu stemmen. In München würde der Kredit für die 80-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich zu einer Monatsrate von rund 2860 Euro führen. In Berlin wären es mit knapp 1770 Euro fast 1100 Euro weniger: