Wohnungsmarkt: Wohnimmobilienfirmen Adler, Ado und Consus planen Dreierfusion

Die größten Anteilseigner von Adler mit zusammen 52 Prozent haben der Übernahme bereits zugestimmt. Erst in der vergangenen Woche hatte Adler die Ende September angekündigte Übernahme der Ado-Muttergesellschaft in Israel für 708 Millionen Euro perfekt gemacht und hält seither indirekt 33 Prozent an der operativen Tochter Ado Properties. Gleichzeitig wurde dort der Vorstandschef ausgetauscht. Am Ruder von Ado Properties ist nun der erfahrene Immobilienmanager Thierry Baudemoulin.