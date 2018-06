Wohnungsmarktforscher Claus Michelsen „Viele schaffen es nicht mehr, dem Immobilienmarkt hinterher zu sparen“

Und dann befeuern wir eine Immobilienblase wie in den USA?

Natürlich müssten enge Grenzen gesetzt werden. Voraussetzung für ein Darlehen müsste eine positive Bonitätsbewertung der Bank sein. Nur die Haushalte mit fehlendem Eigenkapital aber mit ausreichendem Einkommen, um die laufende Kreditraten zu bedienen, sollten beim Eigenheimerwerb unterstützt werden. So werden Immobilienmarktkrisen wie in den USA vermieden. Natürlich könnte es auch hier zu Kreditausfällen kommen – aber in der Regel wird in Deutschland sehr solide gerechnet.