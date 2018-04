Wohnungsnot: Immobilienverband BFW beklagt Mangel an Baugrundstücken

BerlinTrotz Wohnungsnot in vielen Städten rechnet die Branche damit, dass künftig weniger schnell neuer Wohnraum entsteht. „Eine der größten Hürden für den Wohnungsbau ist die fehlende Verfügbarkeit von Baugrundstücken“, sagte der Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), Andreas Ibel, am Dienstag in Berlin.