Wohnungsunternehmen: Immobilienfirma Ado sichert sich 92 Prozent an Adler Real Estate

Die Wohnungsfirma Ado Properties kann bei dem Immobilienkonzern Adler Real Estate bald durchregieren. Die bisher nur in Berlin vertretene Ado sicherte sich 91,9 Prozent an der hauptsächlich in Norddeutschland aktiven Adler Real Estate, wie der Konzern am Montag mitteilte. Mit dem Überschreiten der Schwelle von 90 Prozent kann Ado die Minderheitsaktionäre von Adler gegen eine Barabfindung (Squeeze-Out) aus dem Unternehmen herausdrängen. Dies hatte Ado-Chef Thierry Beaudemoulin in der Vergangenheit als ernsthafte Option bezeichnet.