Wohnungsvermieter: LEG Immobilien wird etwas optimistischer

Der hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen aktive Vermieter besaß Ende Juni rund 137.500 Wohnungen – 2,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Im Juni hatte die LEG weitere 7500 Wohnungen erworben, die erst in den kommenden Monaten in den Besitz des Konzerns übergehen. Eigentlich wollte das Unternehmen seine Zahlen erst am Freitag präsentieren, doch durch einen Fehler wurden sie bereits am Donnerstag veröffentlicht.