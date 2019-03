Wohnungsverwalter: TAG Immobilien verdient mehr dank höherer Mieten

Im vergangenen Jahr erhöhten sich die Mieten auf vergleichbarer Basis im Schnitt um 2,6 Prozent. Überdurchschnittlich stark verteuerten sich dabei die Wohnungsmieten in Berlin, aber auch in Hamburg. Die rund 84.400 Wohnungen von TAG Immobilien liegen überwiegend in Ost- und Norddeutschland sowie in Nordrhein-Westfalen.