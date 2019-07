Zauberformel Mietkauf: Experten sicher: Mit diesem Trick lässt sich die Wohnungsnot lösen

In einer Beispielrechnung zeigen die Autoren, wie das Modell aussehen könnte: Sie gehen von einer 100-Quadratmeter-Wohnung aus, die 212.000 Euro wert ist. Würde die Familie 756 Euro im Monat zahlen, könnte die Wohnung nach 33 Jahren ihr gehören. Bei 933 Euro monatlich wären es nur 24 Jahre. Der erste Wert entspricht der Studie zufolge ungefähr dem, was Familien heute in Großstädten durchschnittlich an Miete zahlen.