Zeitenwende am Häusermarkt Vier Gründe, warum der Immobilienmarkt jetzt nicht crashen wird

Das Problem zu knappen Angebots dürfte sich wegen der steigenden Zuwanderung zumindest lokal verschärfen und die Preise stützen. Nachdem wegen der Corona-Einschränkungen zeitweise keine beziehungsweise kaum Menschen in die Bundesrepublik gezogen sind, entspannt sich die Situation allmählich. Hinzu kommt, dass der Krieg in der Ukraine Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat.