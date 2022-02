„Zementieren gesellschaftliche Ungleichheiten“ Kreditvermittler: Eigenheimkauf wird immer mühevoller

Der Traum vom eigenen Heim wird nach Einschätzung des Kreditvermittlers Interhyp in den kommenden Jahren für viele Menschen in Deutschland ein immer schwieriger zu erreichendes Ziel. Vorstandschef Jörg Utecht erwartet einen weiteren Anstieg der Immobilienpreise, wenn auch weniger schnell als in den vergangenen zwei Jahren. Zudem geht die Interhyp von weiter steigenden Zinsen am Immobilienmarkt aus, wie Utecht am Mittwoch in München sagte.