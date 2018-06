Zentraler Immobilien-Ausschuss: Zahlreiche Bürgermeister wollen gegen Wohnungsmangel vorgehen

„Wohneigentum wird derzeit negativ bewertet“, sagte die frühere Städtetagspräsidentin und Ludwigshafener Bürgermeistern Eva Lohse am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen in Berlin. Auf der einen Seite sind nach der Umfrage gut 80 Prozent der Befragten mit ihrer Wohnsituation zufrieden. Hintergrund sind aber auch teils stark gestiegene Kauf- und Baupreise in Großstädten und Ballungsräumen.