Zinsvergleich Die besten Bauspartarife

Als reines Sparprodukt ist ein Bausparvertrag aber nicht mehr geeignet, da sich die aktuelle Verzinsung im Bereich von circa 0,1 Prozent bewegt, warnt Krolzik. „Bei der Abschlussgebühr von in der Regel 1,0 bis 1,6 Prozent und zum Teil auch noch Kontoführungsgebühren liegt die tatsächliche Verzinsung bei neuen Bausparverträgen häufig im negativen Bereich“, sagt der Verbraucherschützer. „Es gibt allerdings ein paar wenige Konstellationen, für die Bausparen dennoch sinnvoll sein kann.“ Neben den Reparatur-Sparverträgen eignet sich das Produkt beispielsweise für Arbeitnehmer, die vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber erhalten. Viele Arbeitgeber zahlen zwischen 6,65 und 40 Euro monatlich als Zuschuss. „Damit wird auch ein an sich nicht attraktiver Vertrag unter Umständen lohnenswert“, so Krolzik. Darüber hinaus könnten für solche Verträge gegebenenfalls staatliche Förderung in Form der Arbeitnehmersparzulage und der Wohnungsbauprämie zusätzlich in Anspruch genommen werden.