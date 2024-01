Zoff um CO2-Preise „Die Ausrede von Herrn Lindner hören wir bereits seit neun Jahren“

Das Heizungsgesetz hat in der Gesellschaft für viel Unmut gesorgt. Wäre das Umdenken in der Gesellschaft ohne Gesetze und Verbote so groß, dass es auch ohne funktioniert?

In unserem Verband ist das Umdenken vorhanden. Es fehlt jedoch vielerorts an der erforderlichen Technik. Es gibt einfach für manche Gebäude- oder Heizungsarten noch keine funktionale Ersatztechnik. Eine Gaseinzeltherme kann nicht durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Allein dieser Punkt betrifft etwa neun Millionen Einzelwohnungen in Deutschland. Das war ein großer Fehler, den Robert Habeck beim Heizungsgesetz gemacht hat. Hinzu kommt der langsam voranschreitende Netzausbau. Ohne Strom können die Wärmepumpen nicht betrieben werden. Und einigen Eigentümern fehlt das Geld, da die Förderungen gekürzt wurden. Ich bin vor 25 Jahren nach Berlin gezogen. Damals gab es noch jede Menge Kohleheizungen. Niemand hat bei der Umstellung damals gemeckert wegen der Kosten, wenn man von einzelnen Kohleöfen in einer Wohnung umstellt auf zentrale Gasheizungen. Der Umbau ist vergleichbar mit dem auf eine Wärmepumpe. Noch vor vier Jahren sagte die Regierung, dass Investitionen in Gasheizungen gut für die Umwelt seien. Und jetzt heißt es plötzlich, so geht es nicht weiter und die Modernisierung schreitet zu langsam voran. So kann man nicht mit Menschen umgehen. Die Politik muss mehr mitmachen.