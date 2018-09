Zuschüsse zum Eigenheim Steuern machen Wohn-Riester witzlos

Das klingt doch gut: Mit Geld vom Staat den Immobilienkredit schneller tilgen. Wer erst in 2018 eine selbstgenutzte Immobilie gekauft hat oder demnächst kauft, kann sich schon auf das neue Baukindergeld freuen. Pro Kind soll es rückwirkend zum 1.1.2018 1200 Euro jährlich vom Staat geben, zehn Jahre lang. Eine Familie mit zwei Kindern und einem – nach jetzigem Stand – zu versteuernden Einkommen von maximal 105.000 Euro im Jahr (Einkommensgrenze 75.000 Euro plus 15.000 Euro pro Kind) soll also jährlich 2400 Euro vom Staat für die Baufinanzierung geschenkt bekommen.