Zwangsversteigerung von Immobilien Das sollten Immobilienkäufer bei Zwangsversteigerungen beachten

Der seit Jahren anhaltende Immobilienboom hat auch die Preise bei Versteigerungen nach oben getrieben. Abschläge gegenüber den üblichen Marktpreisen gibt es in guten Wohnlagen kaum noch, und wenn, dann oft nur weit abseits der Ballungsräume. Es kommt also ganz auf das individuelle Angebot an, ob Käufer ein Schnäppchen machen können.