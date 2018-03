Zwangsversteigerungen: „In den Städten gibt's schon lange keine Schnäppchen mehr!“

Erfolgt der Zuschlag, ist der gebotene Preis (Höchstgebot, auch Steigpreis genannt), plus eventuell bestehen bleibender Rechte plus Zuschlags- und Eintragungsgebühren von etwa 0,8 Prozent des Steigpreise an das Gericht zu zahlen. Wichtig: Zusätzlich fallen Kosten für Grunderwerbsteuer und Grundbucheintrag an. Meist hat der Höchstbietende spätestens bis zum Verteilungstermin sechs bis acht Wochen später zu zahlen. Für die Zeitspann bis zur Zahlung fallen zusätzlich 4 Prozent Zinsen (anteilig vom Jahr) an. Eigentümer ist der Höchstbietende aber schon mit erfolgtem Zuschlag. Die Grundbucheintragung erfolgt erst, wenn das Finanzamt die Zahlung der Grunderwerbsteuer mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung bestätigt hat.