Zwei von drei Haushalten betroffen Versteckten Schimmel entdecken und bekämpfen

Ist der Schimmel nicht auf Ihr Verhalten, sondern auf Baumängel zurückzuführen, wird die Bekämpfung schwieriger. Entsteht der Schimmel auf sogenannten Wärmebrücken, also schlecht oder gar nicht gedämmten Bauteilen, gibt es immerhin eine erste Hilfe: Rücken Sie die Möbel mindestens zehn Zentimeter von der Wand oder lassen Sie die Wand am besten ganz frei.



Ob Schimmel durch Lüften oder nur durch bauliche Veränderungen beseitigt werden kann, ist nicht immer ganz einfach zu bewerten. Energieexpertin Jünnemann rät, mit einem Hygrometer mehrere Tage in Folge die Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Räumen zu prüfen. Liegt die Luftfeuchtigkeit trotz regelmäßigen Lüftens über 60 Prozent, ist es wahrscheinlich, dass der Fehler nicht (nur) in Ihrem Verhalten liegt.