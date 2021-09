Zweitgrößter Immobilienentwickler: Chinesischer Krisenkonzern Evergrande warnt erneut vor Liquiditätsengpässen

Der in Geldnot geratene chinesische Bauträger Evergrande warnt erneut vor Liquiditätsrisiken wegen einem Rückgang seiner Immobilienverkäufe. Der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes führe zwar Gespräche mit potenziellen Investoren, um einige seiner Vermögenswerte zu veräußern, habe aber bislang keine „wesentlichen Fortschritte“ gemacht, hieß es in einer Einreichung an der Hongkonger Börse.