Zwischen 41 und 110 Quadratmeter Interaktive Karte: So viel Wohnraum gibt es für 526 Euro

Doch so optimistisch die Studie in puncto Mieten stimmen mag, im Hinblick auf Wohnungskäufe gibt sie sich zurückhaltender. So offenbaren die Daten, dass es zwischen 2013 und 2017 immer teurer geworden ist, eine Wohnung zu erwerben. Finanzierbare Wohnflächen sind in 63 Prozent der Kreise zurückgegangen. Immerhin können sich die Käufer sogar größere Eigentums- als Mietwohnungen leisten, wenn sie das, was sie vor Ort an Miete zahlen müssten, 25 Jahre lang in Zins und Tilgung stecken.