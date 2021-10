Lohnabrechnung erklärt: So verstehen Sie Ihre Gehaltsabrechnung

In der Gewerbeordnung (GeWo) in §108 Absatz 1 stehen alle Angaben, die eine Lohnabrechnung beinhalten muss. Dies umfasst sowohl allgemeine Angaben zum Arbeitnehmer als auch einzelne Entgeltbestandteile. Die Auflistung erfolgt in der Reihenfolge, die Sie Ihrer Entgeltabrechnung entnehmen können.