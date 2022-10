Mehr Schulden als Vermögen In diesen Städten sind die meisten Deutschen überschuldet

15,6 Prozent beträgt die Überschuldungsquote auch in Wilhelmshaven. Gegenüber 2020 ist sie im Jahr 2021 aber zurückgegangen. 1,3 Prozent weniger Menschen waren überschuldet. Die Stadt an der Nordsee ist ein bedeutender Standort der Container- und Logistikindustrie. Unter anderem werden die deutschen Ölimport über den anliegenden Hafen abgewickelt. Bald soll in Wilhelmshaven zudem eines der ersten deutschen LNG-Terminals stehen. Auch für die Produktion von Wasserstoff sind in Wilhelmshaven große Fabriken geplant. Damit will die Stadt hochqualifizierte Arbeitskräfte für die Region gewinnen. Derweil liegt die Arbeitslosigkeit vor Ort seit Jahren mehrere Prozentpunkte über dem Bundes- und Landesschnitt. 2021 waren in Wilhelmshaven im Schnitt 10,9 Prozent arbeitslos gemeldet.



Rang 7: Wuppertal