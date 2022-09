„Die eingefrorenen 300 Milliarden Dollar haben Russland nicht geholfen, sondern sind im Gegenteil zu einer Schwachstelle und einem Symbol für verpasste Chancen geworden“, heißt es in der Präsentation – ein seltenes offizielles Eingeständnis der Auswirkungen der Sanktionen. Das eingesparte Geld habe „eine direkte Reduzierung der Investitionen in Russland zugunsten von Investitionen in anderen Ländern“ nach sich gezogen, heißt es in dem Dokument.