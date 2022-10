Schulden Wo die meisten Deutschen überschuldet sind

Immer wieder erhielt Gelsenkirchen in den letzten fünf Jahren den Titel als ärmste Großstadt oder sogar als ärmste Stadt Deutschlands. Das machten Rankings anhand von Armutsquote und der Anzahl der Langzeitarbeitslosen fest. Das Pro-Kopf-Einkommen in Gelsenkirchen liegt bei 17.015 Euro im Jahr. Das liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (23.706 Euro) und ist auch im NRW-Vergleich (23.093 Euro) wenig. Entsprechend hoch fällt die Überschuldung in Gelsenkirchen aus. Sie liegt bei 16,9 Prozent. Der einstigen Kohle-Bergbau-Region fehlt es seit der Aufgabe der Schächte an tragenden Industrien. In Jahren 2000 und 2008 schlossen mit der Zeche Hugo und dem Bergwerk Westerholt die letzten gelsenkirchener Betriebe dieser Art.