Skandalbank IKB: Landgericht Düsseldorf wies fast 100 Aktionärsklagen ab

Laut Anklage soll Ortseifen die Lage der Bank in einer Mitteilung am 20. Juli 2007 „bewusst irreführend zu positiv dargestellt“ haben. Damals hatte er mitgeteilt, die Bank sei von der US-Immobilienkrise „lediglich mit einem einstelligen Millionenbetrag“ betroffen. Zehn Tage später stand die IKB wegen riskanter Investments in minderwertige US-Hypotheken vor der Pleite.