1,6 Milliarden Euro Steuernachforderung Warum die Kurzarbeit zur Steuerfalle wird

Ehepartner könnten deshalb teils einen Steuervorteil erzielen, wenn sie auf die Zusammenveranlagung verzichten. Sie geben dann getrennte Steuererklärungen ab. So profitieren sie zwar nicht vom Splitting, dafür muss der nicht von Kurzarbeit betroffene Partner aber auch keinen höheren Steuersatz hinnehmen. Besonders lohnend wird das sein, wenn der Besserverdiener von Kurzarbeit stark betroffen war, der Partner mit geringerem Einkommen hingegen nicht.



Worauf Sie bei Ihrer Steuererklärung bei Kurzarbeit achten sollten, haben wir hier in einem 90-Sekunden-Video beschrieben.



