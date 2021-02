150 Euro pro Kind? Bei vielen Eltern kommt der Kinderbonus nicht an

Ohne den Kinderfreibetrag hätten sie 16.094 Euro an Steuern zahlen müssen. Mit Kinderfreibetrag sind es nur 14.062 Euro. Die Differenz – also die tatsächliche Entlastung aus dem Kinderfreibetrag – beträgt 2842 Euro. An Kindergeld bekommen die Eltern monatlich 219 Euro, plus einmalig 150 Euro Kinderbonus. Das ergibt in Summe 2778 Euro. Dieser Betrag ist also niedriger als die steuerliche Entlastung aus dem Kinderfreibetrag. „Am Beispiel der beiden jungen Eltern zeigt sich, dass Maria und Roman mit dem Kinderfreibetrag im Jahr über 64 Euro mehr an steuerfreiem Geld zur Verfügung stehen, als es mit dem Kindergeld und Kinderbonus der Fall wäre“, sagt Schollenberger. Damit bringt den beiden der Kinderbonus faktisch nichts, weil sie mit und ohne Kinderbonus steuerlich stärker entlastet werden als die Summe an Kindergeld.